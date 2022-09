Twee mannen aangehouden na stelen diesel

Melding van twee drenkelin­gen in de Maas bij Belfeld: politie treft een overledene en een gewonde aan

In de Maas bij Belfeld, gemeente Venlo, heeft de politie donderdagavond een overleden persoon gevonden. Vlakbij aan wal lag een ander persoon. Die is, levend, naar een ziekenhuis gebracht. Hoe deze persoon er aan toe is, is niet bekendgemaakt.

