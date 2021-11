Twee vrouwen aangehouden voor schietpartij Maastricht

Nog nooit kampten zo veel verpleeg­hui­zen tegelijk met corona

Een recordaantal verpleeghuizen heeft te maken met een corona-uitbraak. In 894 locaties zijn in de afgelopen vier weken bewoners positief getest. Dat is meer dan een derde van alle verpleeghuizen in Nederland. In Zuid-Limburg heeft meer dan de helft van de verpleeghuizen onlangs te maken gehad met besmettingen.

24 november