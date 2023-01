Tweede verdachte (16) aangehouden voor explosie woning Roermond

De jongens worden ervan verdacht diep in de nacht zwaar vuurwerk te hebben gegooid in de brievenbus van de woning aan de Beethovenstraat in de Roermondse wijk Donderberg. De explosie die volgde veroorzaakte forse schade aan de voordeur en aan de buiten- en binnenzijde van de woning. De klep van de brievenbus kwam door de kracht van de ontploffing via de tussendeur in de woonkamer terecht. Niemand raakte daarbij gewond.