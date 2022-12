Twintiger opgepakt voor reeks diefstallen en berovingen

Er is sprake van in ieder geval vijf zaken in Venray, Boxmeer, Malden, Reuver en Horst terug te herleiden naar de verdachte. Hij wordt onder andere verdacht van een brutale beroving van een bejaarde man in een appartementencomplex aan de Vlierstraat in Venray. Hij deed zich voor als een bezorger van medicijnen en wist daardoor een woning binnen te dringen. Het bejaarde slachtoffer sloot hij op, waarna hij er met een geldbedrag vandoor ging.