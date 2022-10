Universiteiten en academische ziekenhuizen krijgen dit jaar al geld om werkdruk te verlagen

,,Hiermee kunnen we serieus aan de slag met het verlagen van de werkdruk en gericht bijdragen aan grote maatschappelijke uitdagingen zoals de digitale transitie, klimaatverandering en veiligheid’’, reageert voorzitter Pieter Duisenberg van Universiteiten van Nederland.

Het kabinet geeft in totaal 200 miljoen euro per jaar om de universiteiten te helpen om meer mensen in te huren voor onderwijs en onderzoek. Het eerste deel, 60 miljoen euro, gaat echter ook naar betere ‘samenhang en samenwerking tussen onderwijs en onderzoek’. Een ander deel is bestemd om meer mensen een vast contract te kunnen aanbieden.

De universiteiten moeten volgens de minister beter samenwerken om beter te worden in ‘taakverdeling en profilering’. Daarmee wordt bedoeld dat ze zich op bepaalde thema’s gaan richten. ,,Want niet iedereen moet alles willen doen. Zodat we de juiste kennis op de juiste plek hebben en daardoor, ook internationaal, voorop blijven lopen”, aldus Dijkgraaf. Per sector (techniek, medisch, bètawetenschappen en sociale en geesteswetenschappen) is daarvoor een aantal hoofdthema’s geselecteerd.

Dijkgraaf is over de plannen geadviseerd door een speciale commissie, de Nationale Commissie Sectorplannen (NCSP). Die komt in het voorjaar met een advies over de besteding van de overige 140 miljoen euro die in 2023 beschikbaar is.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) laat weten dat de extra gelden vooral worden geïnvesteerd in ‘toepassingen die ten goede komen aan de burgers en patiënten’. De ziekenhuizen hebben drie speerpunten geformuleerd: ,,Preventie, datagedreven innovatie en de keten van fundamenteel onderzoek naar toepassing”. Volgens de NFU zijn de investeringen nodig om de sector ‘beter voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst, zonder dat de werkdruk van het personeel nog verder en onverantwoord oploopt’.

Voordat Dijkgraaf minister werd, was hij zelf ook actief als wetenschapper. De natuurkundige gaf tussen 2008 en 2012 leiding aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en werd daarna hoofd van het prestigieuze Institute for Advanced Study in Princeton.