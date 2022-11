Vaten met bijtende vloeistof gedumpt langs N275 Beringe

Dat meldt Weert de Gekste. Het ging in eerste instantie om een paar jerrycans en een kabouter. Op een andere plek werden vervolgens nog eens negen vaten in een ‘big bag’, een zogenoemde grote zak van zeil, gevonden. Ook lagen er drie vaten in de nabijgelegen sloot. Bij de vaten in de sloot is vloeistof in het water gelekt.