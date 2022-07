VDL Nedcar kan vier maanden langer voor BMW werken

Stofexplo­sie blaast gevel van houtverwer­kings­be­drijf eruit

In Venray moesten hulpdiensten in de nacht van woensdag op donderdag uitrukken voor een grote brand. Er ontstond een stofexplosie. Het plafond is ontzet en een gevel aan de achterzijde van het bedrijf is eruit geblazen.

21 juli