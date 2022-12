Veel last van lawaai F-35's rondom De Peel, maar overlast gedoogd om veiligheid Nederland

Op 18 oktober liet Defensie F-35's vanaf De Peel rondvliegen om omwonenden te laten beleven wat dat voor hen betekent. Meer dan 5200 omwonenden uit dertien gemeenten rond de vliegbasis deden vervolgens mee aan een enquête. De mensen die reageerden maken zich met name zorgen over de ervaren geluidshinder, het milieu en de gezondheid. Van hen meldden zo’n 1700 mensen ‘hevige hinder’. Defensie wilde aan de hand van het onderzoek aan de weet komen hoe en in welke mate de vluchten invloed hebben op het dagelijks leven van omwonenden.