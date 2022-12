Veel rook bij schuurbrand in Dieteren

Limburg moet opnieuw besluiten over 16 melkveebe­drij­ven zonder vergunning

De provincie Limburg moet een nieuw besluit nemen over zestien melkveehouders die koeien in de wei laten lopen en mest op het land uitrijden, zonder dat ze daarvoor de juiste vergunning hebben. De provincie hoeft nog niet handhavend op te treden tegen deze bedrijven. Drie andere bedrijven mogen gewoon doorgaan met het weiden van vee en bemesten van het land, omdat in die gevallen is vastgesteld dat dit geen nadelige stikstofgevolgen heeft voor natuurgebieden in de buurt.

21 december