Veerle Savelkoul (25), voormalig Miss Oktoberfeest van Sittard, overleden

Grote uitslaande brand in Lottum, mogelijk asbest in de lucht

In het Limburgse Lottum, ten oosten van de plaats Horst, woedt zaterdag een grote uitslaande brand in een agrarische bedrijfsloods. Ook een vat lijnzaadolie staat in brand. Vanwege grote rookontwikkeling is de brandweer met groot materieel aanwezig.

19 maart