Verdachte steekpartij na achtervolging met behulp van omstanders aangehouden

De verdachte is aangehouden en de politie is een onderzoek gestaart naar het incident. Volgens de lokale nieuwssite Weert de Gekste kon het slachtoffer na de steekpartij aan de Tungelerschans in veiligheid worden gebracht bij iemand uit de buurt.



Er werd een traumahelikopter ingezet en ambulancepersoneel heeft het slachtoffer onder de hoede genomen. Diegene is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis in Maastricht. Hoe erg de verwondingen van de persoon zijn en wat de aanleiding van de steekpartij was is nog niet bekend.