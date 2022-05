Verkeer Roermond loopt vast door Duitse bezoekers Designer Outlet

Venlo en Roermond verwachten grote paasdrukte

Venlo en Roermond verwachten vanaf vrijdag een grote drukte van met name Duitse kooptoeristen. Goede Vrijdag staat in beide Limburgse grensplaatsen bekend als ‘Duitse Dag’. Bij Designer Outlet in Roermond is het vrijdagochtend al behoorlijk druk, voor de winkels wachtten voor opening ervan al lange rijen koopjesjagers. Roermond en Venlo hebben extra verkeersmaatregelen genomen om een verkeersinfarct te voorkomen.

15 april