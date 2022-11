Vermist meisje (13) uit Venlo in goede gezondheid aangetroffen in Duitsland

Overval­lers jeugdcen­trum Venray binden vrouw vast en stelen geld: politie zoekt verdachten

Twee overvallers hebben woensdag een vrouw vastgebonden in een jeugdinstelling in Venray. De twee mannen drongen volgens de politie rond 16.30 uur de instelling aan de Sportlaan binnen. Tijdens de overval werd de vrouw die in het gebouw aanwezig was bedreigd en vastgebonden. De overvallers gingen er vervolgens met een onbekend geldbedrag vandoor.

9 november