Vermiste Shirley (14) terecht; vriendin Latisha (15) nog vermist

De meisjes werden vermist sinds 18 juli. De politie sloeg toen alarm en vond het een urgente vermissing. Dat gebeurt als de vermiste in gevaar verkeert of het slachtoffer kan worden van een misdrijf. Het is niet bekend waar Shirley is gevonden.

De politie is nog op zoek naar Latisha Pfeiffer (15). Zij is voor het laatst gezien toen ze vanuit school kwam in Cadier en Keer bij de instelling Icarus. Mogelijk is zij vertrokken in de richting van Eindhoven.