Veroorzaker dodelijke aanrijding Pinkpop kan advocaat niet betalen, zaak uitgesteld

update Dode en gewonden door grote brand in Eygelsho­ven, meeste bewoners kunnen terug

18 juli De meeste bewoners van een appartementencomplex in het Limburgse Eygelshoven kunnen terug naar huis. Bij een grote uitslaande brand in het gebouw is in de nacht van zaterdag op zondag een dode gevallen, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Twee anderen raakten gewond, van wie er nog een in het ziekenhuis ligt. Volgens de politie verkeert die niet in levensgevaar.