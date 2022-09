Vier aanhoudingen bij inval in omvangrijk Limburgs xtc-lab

Tientallen minderjari­ge asielzoe­kers naar oude gevangenis in Maastricht

Vijftig alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit Ter Apel kunnen vanaf 12 september acht weken lang terecht in Maastricht. Het gaat om kinderen tussen 14 en 17 jaar die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen om er asiel aan te vragen. Ze worden gehuisvest in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht.

