Vlag Geleen wappert in Doha: Limburgse vriendengroep leeft gespannen toe naar Oranje

Geregel

Het huisje is van binnen versierd met oranje vlaggetjes. De vrienden zijn zelf ook al in het oranje gehuld. Het was nog een heel gedoe om de accommodatie in Qatar te regelen, legt Jeroen uit. Hij is ‘de regelaar’ van de groep, zeggen de anderen. ,,We zaten eerst op een andere locatie, maar dat contract werd in juni verscheurd omdat de vergunning was ingetrokken”, vertelt Jeroen (48), die er daarna via contacten in Qatar en de site van de FIFA alsnog in slaagde een plek te vinden. ,,We betalen hier 100 euro per persoon per nacht, dat is een stuk goedkoper dan we kwijt zouden zijn in hotels.”