Voormalig minister Ingrid van Engelshoven formateur in Maastricht

De 55-jarige Van Engelshoven was van 2010-2017 wethouder in Den Haag. In 2017 werd zij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte III. Historicus Mathieu Segers (45) schreef boeken over de Europese geschiedenis. Hij was van 2016 tot 2020 decaan aan de Maastricht University, waar hij hoogleraar Hedendaagse Europese Geschiedenis en Europese Integratie is.