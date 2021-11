Voorzitter zorgketen Limburg: schaal carnavalsfestiviteiten af

Voorzitter Helen Mertens van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg roept bestuurders op om grootschalige evenementen, zoals de carnavalsfeesten in Zuid-Limburg, af te schalen. ,,We hadden afgelopen weken al opnamestops in ziekenhuizen in Limburg. Dat geeft natuurlijk een enorme ontwrichting in onze provincie”, zei Mertens zondag in Nieuwsuur (NPO 2).