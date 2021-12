Vrachtwagen vol bierflessen Corona Extra gekanteld op A2

Momenteel zijn hulpdiensten druk in de weer om de plek van het ongeval op te ruimen. Nadat de bewuste vrachtwagen weg is gesleept, wordt de vangrail aan de kant van de snelweg hersteld. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden nog tot halverwege de middag duren. Het is nog niet duidelijk of iemand gewond is geraakt.



De A2 is richting het noorden volledig afgesloten, naar het zuiden is het is één rijstrook dicht. Automobilisten kunnen gebruik maken van de rechter parallelrijbaan.