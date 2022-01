Vrouw gaat wandelen met hond maar komt nooit meer thuis: speurhond treft haar uren later gewond aan

Burgemees­ter Venlo wil invoering 2G om ongevacci­neer­de Duitsers

Burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo pleit voor het invoeren van 2G ook in ons land. Dat wil hij omdat hij vreest voor een grote toeloop van ongevaccineerden uit Duitsland. Die kunnen in eigen land niet meer terecht omdat daar 2G geldt in de winkels. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigde berichtgeving hierover in De Limburger.

18 januari