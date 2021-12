Vrouw laat tweeduizend euro achter bij pinautomaat Venlo

Zuyderland wil dat besmet personeel zonder klachten komt werken

Zuyderland, met ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, heeft met corona besmette medewerkers gevraagd toch te komen werken. Het gaat hierbij om besmette medewerkers die géén klachten hebben en het is op vrijwillige basis. De ondernemingsraad (or) is het daar niet mee eens. Maandag volgt overleg tussen or en ziekenhuisbestuur, zo bevestigde een woordvoerder berichtgeving hierover in De Limburger vrijdag.

19 november