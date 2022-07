Vuilcontainers in Limburg vroeg geleegd vanwege warmte

Inwoners van de Limburgse gemeenten Maasgouw, Leudal en Nederweert moeten hun afval uiterlijk om 6.30 uur buiten hebben staan, want “volgende week worden tropische temperaturen verwacht”. Nederweert raadt mensen aan om een inzamelbeurt over te slaan en de container dus niet aan de weg te zetten als die niet vol is. In buurgemeente Peel en Maas hebben mensen tot 7.00 uur de tijd om de container of de afvalzakken aan de straat te zetten.