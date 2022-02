Waterschap Limburg manipuleerde onderzoeksverslagen

Verslagen van intern crisisberaad over de watersnoodramp zin door het Waterschap Limburg gemanipuleerd. Gevoelige passages in de verslagen werden geschrapt of zelfs herschreven voordat ze aan de Limburger werden verstrekt. Het Waterschap ontkent dat er sprake is van opzet. Dat schrijft De Limburger.