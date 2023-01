Waterschap zet pompen en coupure in voor piek hoogwater Maas

Stille tocht in Brunssum voor vermoorde 14-jarige Gianna

Ruim vierhonderd mensen liepen vanavond in Brunssum mee in een stille tocht voor de eind vorig jaar vermoorde 14-jarige Gianna. De tocht werd juist nu gehouden omdat het meisje op 10 januari 15 jaar zou zijn geworden. In de tocht liep onder meer burgemeester Wilma van der Rijt van Brunssum mee, die enkele troostende woorden richtte aan de deelnemers.

