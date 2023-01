Wilde zwijnen teisteren bossen bij Meerssen: gemeente neemt maatregelen

Wilde zwijnen houden de gemoederen flink bezig in Meerssen. In het nabijgelegen bos zijn al meerdere mensen op de vlucht geslagen voor de dieren. Eén slachtoffer moest zondagmiddag in het ziekenhuis worden behandeld na een aanval. De man had 17 hechtingen.

Even voor half drie liep het slachtoffer in het bos, toen hij iets aan zijn arm voelde. Tot zijn schrik stond de man oog in oog met een wild zwijn. De man werd gebeten, maar kon zich los rukken. Zijn dochter was ooggettuige van de aanval. Met sneeuw werd de wond gekoeld. Eenmaal thuis werd 112 gebeld en ging de man naar het ziekenhuis in Maastricht. Een dik uur, heel wat bloedverlies en zeventien hechtingen later kon hij pas thuis op de bank gaan zitten om bij te komen van het avontuur.

Maatregelen

De man die zondag werd aangevallen is niet de enige die oog in oog stond met een wilde zwijn. Meerdere mensen hebben moeten lopen om aan letsel te ontsnappen. ,,We hebben meerdere meldingen gehad van mensen die zijn aangevallen door wilde zwijnen", zegt Nadia Kleijnen namens de gemeente Meerssen.

Inmiddels heeft de gemeente borden neergezet bij de ingang van het bos om mensen te waarschuwen voor de aanwezigheid van de dieren. ,,We zijn in overleg met de Faunabeheereenheid, Wildbeheereenheid en Staatsbosbeheer over eventuele aanvullende maatregelen”, aldus Kleijnen. ,,Zodra we hier meer uit zijn, zullen we mensen daarover informeren. Op onze website hebben we een apart gedeelte aan de wilde zwijnen gewijd.” Volgens de gemeente doen mensen er verstandig aan het gebied voorlopig te mijden.