Woning halfjaar op slot na grote drugsvondst

Doodschie­ten agent in Spa was ‘weloverwo­gen’ volgens nabestaan­den: ‘Hier zit een moordenaar pur sang’

Het doodschieten van een agent in Spa in 2018 door Limburger Yvo T. was geen doodslag, maar moord. Dat hielden de advocaten van nabestaanden en collega’s van de doodgeschoten agent Amaury Delrez vrijdag voor aan de twaalfkoppige jury bij het Hof van Assisen in Tongeren. De jury moet later vrijdag oordelen of de aangeklaagde schuldig is aan moord of doodslag. De aanklager had maandag het doden van de agent nog als doodslag gekwalificeerd.

7 oktober