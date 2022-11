Woonwagen verwoest door brand in Sevenum

Geen jeugdstraf­recht voor verdachte (22) dodelijke aanrijding in Venlo

Een 22-jarige verdachte van een opzettelijk veroorzaakt dodelijk ongeval in Venlo zal niet volgens het jeugdstrafrecht worden berecht. De rechtbank in Roermond wees vrijdag een verzoek daartoe van advocaat Frans Dronkers van Marcelino J. (22) af. Eerder had de reclassering al geadviseerd geen jeugdstrafrecht toe te passen, maar de advocaat wilde een psychologe erbij halen om te laten beoordelen of zijn client hulp of straf nodig heeft. De rechtbank verwierp dat.

