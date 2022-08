Zeer grote brand in houtbedrijf in Venray: dak stort in, brandweer is nog altijd bezig met nablussen

De brand brak rond 19.45 uur uit bij het bedrijf aan de Macroweg. Even was het spannend of er nog mensen in het gebouw zaten, maar al vrij snel liet de brandweer weten dat dat niet het geval is. Ook zijn er geen gewonden gevallen.



De brandweer schaalde op naar Grip 1, wat betekent dat er meerdere hulpdiensten worden opgeroepen. De brandweer zette tachtig brandweerlieden in om het vuur te bestrijden. Die konden niet voorkomen dat later op de avond het dak van het gebouw instortte.