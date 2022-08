Zeer grote natuurbrand in natuurgebied De Peel: meerdere brandweerpelotons en blushelikopter ter plaatse

In het natuurgebied De Peel nabij het Limburgse dorp Griendtsveen woedt een grote natuurbrand, meldt de brandweer. De omvang van de brand bedraagt ongeveer twee vierkante kilometer. De brandweer spreekt van een zeer grote natuurbrand en heeft groot materieel ingezet.

Twee Limburgse en twee Brabantse brandweerpelotons bestrijden de brand. Twee pelotons zijn inmiddels opgeroepen ter aflossing. Een peloton bestaat uit vier tankautospuiten en een waterwagen. Ook een blushelikopter is opgeroepen, evenals een droneteam van industrieterrein Chemelot in Geleen. Uit Overijssel is een specialistisch team voor het bestrijden van branden op moeilijk begaanbaar terrein onderweg.

De rook van de brand trekt in lichte mate over de A67, maar deze hoeft volgens de brandweer nog niet afgesloten te worden. ,,Naarmate de temperatuur verder oploopt, trekt de rook meer de lucht in”, aldus de woordvoerder.

De blusheli is een Cougar transporthelikopter van de luchtmacht, die is uitgerust met een zogenoemde bambi bucket. De heli gaat water uit een zandwingebied bij het Brabantse Liessel halen en op het vuur droppen. Eerder deze maand dropte een Cougar van de luchtmacht in twee uur tijd zo’n 62.500 liter water bij het bestrijden van een duinbrand bij Brouwersdam. Daarvoor dropte de heli 25 keer een lading water op de vuurhaard.

De brand in de Peel woensdag beperkt zich vooralsnog tot Limburgs grondgebied. ,,In Brabant brandt het nog niet”, aldus de woordvoerder van de brandweer. ,,Wel heeft de Brabantse brandweer uit voorzorg GRIP1 afgekondigd.” Dat is een hoge alarmering.

Samen met een nationaal adviseur natuurbrandbestrijding stelt de brandweer een plan van aanpak op dat steeds twee uur vooruitziet.

In 2020 woedde enkele kilometers verderop in hetzelfde gebied een brand die moeilijk te bestrijden bleek. Het vuur smeulde wekenlang ondergronds en de zogeheten Peelbrand legde uiteindelijk 800 hectare natuurgebied in de as.

Volledig scherm Dronefoto van de grote brand in natuurgebied De Peel. © ANP