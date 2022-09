Zestien mensen opgepakt in hennepknipperij

update Zeer grote brand in houtbe­drijf in Venray: dak stort in, brandweer is nog altijd bezig met nablussen

Bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray, even ten zuiden van Boxmeer, is woensdagavond een grote brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het pand en er was veel rook te zien in de omgeving, zo meldt 1Limburg. Donderdagochtend is de brandweer nog altijd bezig met nablussen.

18 augustus