ZLM Tour heeft met rit in Limburg etappeschema rond

Eerder werd al bekend dat de eerste twee dagen zich in Zeeland afspelen en het slotweekend volledig in Noord-Brabant is. De ZLM Tour begint op 8 juni in Kapelle. Door corona werd de wedstrijd de afgelopen twee jaar niet verreden. In 2019 wisten onder anderen Dylan Groenewegen en de Australiër Caleb Ewan etappes te winnen. Mike Teunissen is de laatste eindwinnaar.