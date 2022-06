Zoogdiervereniging gaat met uitsterven bedreigde eikelmuis zenderen om leefgebied te onderzoeken

Twintig eikelmuizen van dierenpark GaiaZOO in Kerkrade en in het wild krijgen een radiozendertje. De dieren worden een half jaar op afstand gevolgd door onderzoekers van de Zoogdiervereniging en studenten van de Wageningen Universiteit, de Hogere Agrarische School Den Bosch en Hogeschool van Hall Larenstein. Ze hopen te leren hoe de dieren bijvoorbeeld overdag rusten, waar ze eten zoeken en hoe groot hun leefgebied precies is.

Pluimstaart

Eikelmuizen zijn geen muizen en ze eten ook geen eikels. Het beestje is familie van de knaagdierensoort slaapmuizen en lijkt op een eekhoorn. De eikelmuis heeft een pluimstaart, een opvallend zwart masker rondom zijn ogen en klimt in bomen. In Nederland komen eikelmuizen alleen nog voor in Zuid-Limburg. Daar leven ze in dicht struikgewas. Eikelmuizen voeden zich met fruit, zaden en kleine dieren zoals muizen