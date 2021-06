Zwaargewonde jongen aangetroffen op Floriadeterrein in Venlo

Lintje voor Jaap Dirkmaat, oprichter van Das & Boom

23 juni BEEK – Jaap Dirkmaat, onder meer oprichter van dierenstichting Das & Boom, is zaterdag onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap in Huize Wylerberg in Beek. Burgemeester Mark Slinkman speldde de versierselen op.