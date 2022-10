Zwarte rookwolken boven Maastricht door Belgische brand

Eis: twee jaar jeugddeten­tie en twee jaar jeugd-TBS voor steekpar­tij Horst

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar jeugddetentie en drie jaar jeugd-tbs tegen Joshua de L. Hij wordt ervan verdacht op carnavalsmaandag dit jaar Guus Janssen (21) te hebben doodgestoken in Horst. Dat werd dinsdagmiddag bekend tijdens de eerste inhoudelijke zitting in de rechtbank in Roermond.

