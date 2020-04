14 jaar cel geëist tegen vrouw die vriend in Doornenburg in zijn slaap met hamer doodsloeg

Huissense wijk Binnenveld krijgt hondenpoep­bak­ken

15:11 HUISSEN - Er komt definitief geen nieuwe hondenuitlaatstrook in de Huissense wijk Binnenveld. Daarvoor in de plaats worden er hondenpoepbakken geplaatst. Dat is nieuw in de gemeente Lingewaard en het opmerkelijke is: het gemeentebestuur ziet het eigenlijk helemaal niet zitten.