19-jarige is derde verdachte van in elkaar slaan vader om vuurwerk in Bemmel

Waarschu­wing brandweer: gebruik droge plantenbak niet als asbak

7 juli ARNHEM/HUISSEN - De brandweer in Arnhem waarschuwt rokers in deze hete en droge zomer de gewoonte om peuken uit te drukken in plantenbakken af te zweren. Aanleiding voor die waarschuwing zijn twee branden, zaterdag, in Arnhem en Huissen.