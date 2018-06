Tweede verdachte vast voor zware mishandeling oud en nieuw Bemmel

Dammen in de regio lijkt verloren te gaan: 'We hebben nog maar 7 spelers'

7:20 HUISSEN - Dammen verliest in sneltreinvaart aan populariteit. Er zijn bijna een derde minder actieve dammers dan acht jaar geleden. De jeugd laat de denksport links liggen. Sommige clubs in de regio hebben nog maar enkele leden. ,,We zitten in een sterfhuisconstructie.’’