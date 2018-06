21-jarige verdachte schietpartij in Bemmel langer vast

Knights en Kasteel Doornen­burg gaan samenwer­ken

12:48 DOORNENBURG - Re-enactors, acteurs die zich in de kleding van een bepaalde tijd hullen om veldslagen na te spelen, beperken zich niet tot de Tweede Wereldoorlog. Ook andere tijdsgewrichten hebben zo hun fans, zoals de Knights of the Four Quarters die zich hullen in (gevechts)kleding uit de jaren 1300 tot 1400.