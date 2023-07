24-jarige Lotte Nijboer het gezicht van dit unieke restaurantschip: ‘Ik ben er aan toe de touwtjes in handen te hebben’

Ze wilde niet in de horeca gaan werken. Toch is de 24-jarige Lotte Nijboer met ingang van augustus bedrijfsleider en het gezicht van restaurantschip ByWillem aan het Looveer in Huissen. ,,Het omgaan met gasten vind ik veel leuker dan ik dacht. Dat past bij mij.”