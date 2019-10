A15 bij Bemmel enige tijd afgesloten na ongeluk

Principe-uit­spraak over dijkverbod voor motorrij­ders laat op zich wachten

16 oktober DEN HAAG/BEMMEL - Mag een gemeente motorrijders verbieden over een dijk te rijden? Het antwoord op die vraag laat nog even op zich wachten. De Raad van State in Den Haag heeft een uitspraak in een kwestie met die inzet met zes weken uitgesteld.