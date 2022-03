A15 bij knooppunt Ressen weer open na ongeluk met meerdere voertuigen

Huissense wegenbou­wer Heijting liet Chris Matser vereeuwi­gen als ode aan de Arnhemse burgemees­ter van de wederop­bouw

ARNHEM/ HUISSEN - Twee versies van een geboetseerd portret van Arnhems naoorlogse ‘burgemeester in hemdsmouwen’ Chris Matser (1904-1973) zijn sinds kort te bewonderen in de Gelderse hoofdstad: in de Stadhuishal en in cultureel centrum Rozet. Wegenbouwer Bart Heijting uit Huissen gaf ooit de opdracht aan kunstenaar Johan van Zweden om Matser te eeuwigen.

