‘Aanleg nieuwe weg tussen Huissen en Elst is een utopie’

SV Angeren - GVA: Nieuwe dimensie voor een oude derby

29 november ANGEREN - Bart van Dinter, verdediger van vierdeklasser Angeren, hoeft zondag eens anderhalf uur niet te luisteren naar Danny Milder. Normaal is de 32-jarige aanvoerder van GVA teamleider van de 19-jarige Angeren-back bij de Albert Heijn in Huissen. Maar zondag om 14.00 uur staan de twee lijnrecht tegenover elkaar in de eerste Betuwse vierdeklassederby van het seizoen: Angeren tegen GVA.