Aanslag op gemeentehuis dreunt nog altijd na in Bemmel: ‘Wij blijven aandacht aan onze medewerkers besteden’

Nog voldoende kaarten voor sessie Woodstock Tribute op Festival Under The Milky Way in Huissen

1 september HUISSEN - Voor de ingelaste sessie Sixties & Woodstock op het coronaproof Festival Under The Milky Way komend weekeinde in Huissen zijn nog voldoende kaarten beschikbaar. Dan treden op de Woodstock Tribute Band en muziekgroep The Jerry Hormone’s Ego Trip.