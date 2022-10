Achtergelaten auto brengt hulpdiensten op de been in Gendt

Column Binnendijks Een ‘hondenpla­fond’ als tegemoetko­ming aan de hondenlo­zen? Mijn zegen heeft het

Afgelopen week was het dierendag. Ik las in deze krant over het zegenen van dieren, zeg maar een soort heilige douche voor dieren. Ik kan me niet aan de veronderstelling onttrekken dat de wijwaterkwast vooral ter hand is genomen, omdat de baasjes dat zo graag willen. Er is immers geen hond die uit eigen beweging naar de kerk gaat.

