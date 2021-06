Advies: Bouw ‘groene long’ Arnhem-Nijmegen vol met 40.000 huizen om woningnood op te lossen

Het virus en Ik Ronald uit Huissen is in Tsjechië al toe aan de vijfde minister van Volksge­zond­heid. ‘Maar we gaan de goede kant op’

7 juni Geboren Huissenaar Ronald van Deelen (56) woont en werkt al sinds 1994 in Praag. Hij vertelt over de coronacrisis in Tsjechië. ,,Hier vlieg je eruit als je een fout maakt.”