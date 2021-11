Agent Daniël uit Lent verdacht van lekken: ‘Hij kocht de ene nieuwe auto na de andere’

Betuwse prinsont­hul­lin­gen afgelast of als kleinscha­li­ge matinee door stijgend aantal coronabe­smet­tin­gen

HUISSEN/ ELST/ BEMMEL - De onthulling van de nieuwe prinsen wordt dit weekend in de Betuwe flink aangepast. Of ze worden geschrapt, of ze worden in als kleinschalig matinee-activiteit in de middag gepresenteerd. Dit komt door het stijgend aantal coronabesmettingen en de eventuele maatregelen die daarmee gepaard gaan.

12 november