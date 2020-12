AH-baas Hans Geveling draaide topomzet tijdens kerst: ‘Winkels konden drukte goed aan’

,,Klanten kochten met name luxe producten zoals wild, rollades en rosbief. De verkoop van luxe wijnen was opvallend: die gingen in groten getale over de kassaband.” Tot gevaarlijke drukte in de winkel leidde het niet. Dat is door een maximaal aantal karren ook onmogelijk, maar dat in Lingewaard de winkels ook op Eerste Kerstdag open mochten, hielp ook.



,,Klanten kwamen heel gespreid en door de ruime openingstijden konden de winkels de drukte goed aan. En het scheelde dat de winkels in Overbetuwe op eerste kerstdag dicht waren. Iedereen die toch nog iets nodig had, kwam naar Lingewaard. En de restaurants waren natuurlijk dicht, dat heeft ook in ons voordeel gewerkt, denk ik.”

Geveling noemt het een ‘ramp’ voor horeca en andere winkels en hoopt dat ze na 19 januari wat lucht krijgen. De trend om lokaal te winkelen, die al voor de tweede lockdown begon, vindt hij een goede ontwikkeling. ,,Hopelijk blijven mensen dit doen.”

Boerenblokkades

Het was eerder deze maand trouwens nog even spannend of de bevoorrading richting kerst goed zou gaan. De blokkades door boeren bij distributiecentra waren heel lastig voor de supermarkten. Geveling heeft begrip voor de problemen in de agrarische sector, maar minder voor de manier waarop de boeren hun ongenoegen uitten.



In sommige van zijn winkels, zoals in Ulft, waren de schappen bijna leeg door het probleem met aanvoer van producten vanuit het distributiecentrum. ,,De blokkades treffen zo direct de consument. Klanten in de winkels, maar ook ouderen en zieken die online bestellen. En dat lijkt me, zeker tijdens deze crisis, niet de bedoeling. Het moment, de plek.. onhandig. Ook voor ons als supermarkt: staat personeel netjes klaar om de vrachtwagens uit te laden, komt er maar één container uit, of niets. Dat is heel zuur.”

‘Mooie afronding van een vreemd jaar’

Vlak voor de feestdagen was alles weer op orde in de Albert Heijns van Geveling. Ook tijdens de kerst bleven zelfs populaire producten als vlees, afbakbrood en voorverpakte sla verkrijgbaar. ,,Een mooie afronding van een vreemd jaar. Alles is anders door corona. Als supermarkt proberen wij sinds het begin van deze crisis alles te doen om mensen veilig boodschappen te laten halen. Ik denk dat we daar behoorlijk in slagen.”

Op privégebied had Geveling een fijne kerst. Kinderen en aanhang kwamen eten, in kleine clubjes. ,,Ik hou me strikt aan de RIVM-richtlijnen. Drie gasten is een lastig getal, zeker omdat je tijdens kerst veel te maken hebt met stelletjes, maar de regel is er niet voor niets. Als iedereen een persoon meer uitnodigt, heeft dat grote gevolgen. En we zijn er echt nog lang niet. Dus doe ik vergaderingen waar het kan online, was ik mijn handen ontzettend veel en hou me aan alle voorschriften. Niet altijd leuk, wel belangrijk.”



Op de eettafel in zijn appartement op Plein ’44 in Nijmegen stonden veel producten uit zijn eigen winkels. ,,Tegen sluitingstijd kijk ik of er mooie stukken vlees of ander lekker eten over zijn. Dat maak ik dan. Voorgaande jaren kookte ik altijd voor een groot gezelschap, nu voor vier man. Jammer, maar het geeft wel een stuk minder kookstress.”

