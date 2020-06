Allesbeslissende zaak over verlenging A15 gaat tóch door, maar niet iedereen die tegen is mag zegje doen

DEN HAAG - De megazitting die duidelijk moet maken of de verlenging van de A15 naar de A12 werkelijkheid wordt, gaat in juni tóch door. Vanaf 22 juni behandelt de Raad van State in vier dagen de in totaal 52 bezwaren tegen de bouw van het stuk snelweg. Maar niet iedereen mag meepraten.

De zitting vindt in flink afgeslankte vorm plaats waarbij iedereen in de zaal op afstand van elkaar zit. Weliswaar worden alle bezwaren behandeld, per bezwaar mogen er slechts twee personen hun zegje doen in Den Haag. Verschillende bezwaren waren echter ondertekend door meerdere personen. Zij moeten nu kiezen wie er naar de Raad van State mag.

‘Deel van ons kan bezwaar niet toelichten’

Ronald Lucassen van de dorpsraad in Loo vindt het onbegrijpelijk dat de zitting op deze manier toch doorgaat. Hij was van plan als toehoorder de zaal te bezoeken, de nieuwe snelweg komt immers vlak langs zijn dorp.

,,Dat kan nu ook niet. Er is ook geen videoverbinding.’’ Bij de dorpsraad wordt nu overlegd wie er afgevaardigd wordt voor het bezwaar dat zij mede ingediend hebben. ,,Veel partijen hebben ook een advocaat, dus dan blijft er nog één persoon over‘’, zegt Lucassen. ,,De aanleg van de A15 heeft op heel veel mensen een impact, maar nu het er op aankomt kan een deel van de mensen hun bezwaar niet toelichten.’’

Elk bezwaarschrift wordt behandeld

Een woordvoerder van de Raad van State benadrukt dat elk bezwaarschrift wordt behandeld. ,,We kunnen op dit moment gewoon niet meer mensen ontvangen als we de coronaregels in acht willen nemen.’’

De zitting zou oorspronkelijk eind mei plaatsvinden. Waar andere zittingen soms wel drie maanden vertraging oplopen, wilde Raad van State deze zaak snel behandelen, vanwege de grote impact en de vele belangen.

Tegen de doortrekking van de A15 hebben verschillende clubs protest aangetekend. Zo is de stichting Duurzame Aanleg A15 van mening dat een verlenging van de snelweg het huidige fileleed bij Arnhem niet oplost. En dat is nou juist wel een van de belangrijkste redenen achter het project. Ook de Gelderse Natuur en Milieufederatie behoort tot de bezwaarmakers. De meeste bezwaren gaan over overlast door geluid en de uitstoot van het verkeer.

2024 lijkt onhaalbaar

De eerste voorbereidende werkzaamheden van het project vinden op dit moment al plaats. Het idee was tot nu toe dat de nieuwe A15 er uiterlijk in 2024 ligt, maar dat lijkt sowieso een lastig verhaal te worden. Eind 2019 schreef minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer dat de verlenging van de snelweg mogelijk een jaar vertraging oploopt door de stikstofcrisis.