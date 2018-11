Als A15 er komt, dan met tol voor vrachtwagens

Video Automobi­lis­te rijdt tegen boom in Huissen

12 november HUISSEN - Een automobiliste is maandagmiddag rond 16.45 uur tegen een boom aan gereden in de Karstraat in Huissen. De vrouw wordt nagekeken in de ambulance en het verkeer ondervindt hinder van het ongeluk. De straat is besmeurt met olie en wordt gereinigd. Hierdoor is een weghelft afgesloten.